Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
17.04.2026 14:45:00
3 Reasons to Avoid SpaceX Stock When It IPOs
According to a report from Reuters, Elon Musk's space exploration company, SpaceX, has filed for an initial public offering (IPO) slated to go live in June. With an expected valuation of more than $2 trillion, this is likely to be the largest IPO in history. And it will give retail investors access to an established industry leader in the rapidly expanding space opportunity.But all that glitters isn't gold. IPO investing comes with a unique set of risks compared to other stocks. And it is very easy to get burned. Let's discuss three reasons why investors may want to think twice before betting on SpaceX as soon as it becomes publicly available.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tesla
|
17.04.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 legt zu (finanzen.at)
|
16.04.26
|Tesla-Aktie leichter: Musk gibt Update zu wichtigem AI5-Chip (finanzen.at)
|
16.04.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
15.04.26
|Strategischer Schachzug: Warum Amazons Fauna-Übernahme den Druck auf die Tesla-Aktie erhöht (finanzen.at)
|
15.04.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 schließt mit Gewinnen (finanzen.at)
|
15.04.26
|Tesla-Aktie legt deutlich zu - Bruch des Abwärtstrends möglich (dpa-AFX)
|
15.04.26
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
15.04.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500-Börsianer greifen am Mittag zu (finanzen.at)
Analysen zu Tesla
|17.04.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|15.04.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|09.04.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.04.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|15.04.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|09.04.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.03.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.02.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|30.01.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|29.01.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|06.01.26
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|17.04.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|15.04.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|23.03.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|17.03.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|340,45
|3,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.