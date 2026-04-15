Tesla Aktie
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WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
Tesla Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Tesla bei unverändertem Kursziel von 352 US-Dollar von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft. Für die US-Autobranche seien die vergangenen Monate ein wilder Ritt gewesen, schrieb Joseph Spak am Dienstag in seinem Ausblick auf die Berichtssaison. Für die Autobauer selbst seien die Investoren zu skeptisch. Tesla habe unter Druck gestanden. Sie könnten zwar einen enttäuschenden Bericht liefern, unerwartet käme dies allerdings nicht. Beim Blick nach vorn sieht er zudem mögliche positive Stimmungsimpulse./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 02:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 02:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Neutral
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 352,00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 352,42
|
Abst. Kursziel*:
-0,12%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
$ 388,83
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9,47%
|
Analyst Name::
Joseph Spak
|
KGV*:
-
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