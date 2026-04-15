Tesla Aktie
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WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
Tesla Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla mit einem Kursziel von 360 US-Dollar auf "Equal Weight" belassen. Von zentraler Bedeutung sei die Frage, wie massiv die Investitionen für das Riesenprojekt Terafab und in das Geschäft mit Solarenergiesystemen hochgefahren werden müssten, schrieb Dan Levy am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 07:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 07:08 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Equal Weight
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 360,00
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
$ 364,20
|
Abst. Kursziel*:
-1,15%
|
Rating update:
Equal Weight
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Kurs aktuell:
$ 364,20
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1,15%
|
Analyst Name::
Dan Levy
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KGV*:
-
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