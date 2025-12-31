Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
31.12.2025 15:00:39
5 Films You Definitely Don't Want to Miss on Netflix in January
Matt Damon and Ben Affleck reunite for The Rip, plus The People We Meet on Vacation and more big films arrive this month.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!