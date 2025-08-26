Commerzbank Aktie

WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

"Underperform" 26.08.2025 10:32:38

Abstufung durch BofA: Commerzbank-Aktie leidet

Abstufung durch BofA: Commerzbank-Aktie leidet

Eine weitere Abstufung der Commerzbank-Aktie hat diese am Dienstag unter Druck gesetzt.

Im XETRA-Handel sackte das Papier zuletzt um 5,25 Prozent auf 34,28 Euro ab und war das Schlusslicht in einem schwachen DAX.

Die Bank of America (BofA) hatte die Einstufung für die Papiere zuvor auf "Underperform" gesenkt. Zu Beginn der vergangenen Woche hatte bereits die Deutsche Bank eine Kaufempfehlung für Commerzbank gestrichen, ebenfalls wegen des starken Laufs der Papiere.

Die Bewertung der Commerzbank-Aktien erscheine eher überzogen, argumentierte Analyst Tarik El Mejjad von der Bank of America. Es falle schwer, vom aktuellen Niveau aus noch Spielraum nach oben auszumachen.

Seit Jahresbeginn hat sich der Kurs mehr als verdoppelt, angetrieben von der Erwartung einer anziehenden heimischen Konjunktur und damit bessere Geschäfte sowie von der Aussicht auf eine mögliche Übernahme der Frankfurter durch die italienische UniCredit.

/bek/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com,360b / Shutterstock.com

