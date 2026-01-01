DAX 40-Wert Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Commerzbank-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Commerzbank-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Commerzbank-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 8,84 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 131,734 Commerzbank-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 30.12.2025 auf 36,10 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 40 855,59 EUR wert. Mit einer Performance von +308,56 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Commerzbank wurde am Markt mit 40,70 Mrd. Euro bewertet. Am 05.06.2000 wagte die Commerzbank-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Die Commerzbank-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 38,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at