Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
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04.11.2026 18:00:02
Accenture vs. Oracle: Which Technology Stock Is a Better Buy in 2027?
Investors weighing Accenture (NYSE:ACN) against Oracle (NYSE:ORCL) in 2026 are looking at two very different ways to play the ongoing digital transformation of the global enterprise.
Choosing between them requires understanding whether you prefer a services-led or an infrastructure-led approach to tech growth.
Accenture provides high-level consulting and implementation services for large organizations, while Oracle supplies the underlying database and cloud infrastructure that powers those same companies.
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Nachrichten zu Oracle Corp.
|
04.11.26
|Oracle cancels $7bn Tencent AI deal under Trump pressure (Financial Times)
|
03.11.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Oracle-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
02.11.26
|Oracle-Aktie unter Druck: Milliarden-Finanzierung durch Aktienausgabe und Anleihen geplant (dpa-AFX)
|
02.11.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 zeigt sich zum Start des Montagshandels fester (finanzen.at)
|
02.11.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Start des Montagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
29.10.26
|UBS belässt Oracle auf ‘Buy’: Aktie gibt dennoch nach (dpa-AFX)
|
29.10.26
|Oracle-Aktie: Neues Umsatzziel beflügelt angeschlagenen Kurs (dpa-AFX)
|
28.10.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Oracle Corp.
|29.10.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|12.10.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|Accenture plc
|232,70
|-1,81%
|Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
|69 925,00
|-0,82%
|Oracle Corp.
|104,00
|0,87%
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