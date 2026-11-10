adidas-Analyse: Aktie von Bernstein Research mit Outperform bewertet

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Outperform" belassen. Die Nachfrage in China bleibe mau, schrieb Aneesha Sherman am Dienstag anlässlich des deutlichen Rückgangs der Einzelhandelsumsätze im Oktober bei Pou Sheng, Partner von Adidas und Nike. Damit sei der Erholungstrend seit August gebrochen und klar, dass es noch keine strukturelle Besserung gebe.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der adidas-Aktie zur Zeit der Analyse

Das Papier von adidas konnte um 15:03 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 181,00 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 35,36 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 208 053 adidas-Aktien umgesetzt. Das Papier legte seit Jahresbeginn 2026 um 9,1 Prozent zu. Mit der Quartalsbilanzvorlage von adidas wird am 03.03.2027 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 11:44 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 11:44 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.