adidas Aktie

169,95EUR 2,75EUR 1,64%
adidas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

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30.10.2026 12:58:08

adidas Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Adidas von 205 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Vertrauen in 2027 nehme zu, schrieb Adam Cochrane in einem am Freitag vorliegenden Resümee zum Quartalsbericht des Sportartikelkonzerns./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: adidas Buy
Unternehmen:
adidas 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
210,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
169,85 € 		Abst. Kursziel*:
23,64%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
170,15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23,42%
Analyst Name::
Adam Cochrane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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29.10.26 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.26 adidas Neutral UBS AG
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Aktien in diesem Artikel

adidas 170,15 1,76% adidas

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13:16 BP Hold Jefferies & Company Inc.
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13:05 AB InBev Buy Deutsche Bank AG
12:58 adidas Buy Deutsche Bank AG
12:55 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
12:55 Knorr-Bremse Buy Deutsche Bank AG
12:52 MTU Aero Engines Buy Deutsche Bank AG
12:51 BBVA Hold Deutsche Bank AG
12:50 Henkel vz. Buy Deutsche Bank AG
12:46 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
12:44 ING Group Buy Deutsche Bank AG
12:43 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
12:42 Renault Hold Deutsche Bank AG
12:39 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:38 Linde Buy Jefferies & Company Inc.
12:31 AstraZeneca Buy UBS AG
12:28 adidas Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:27 MTU Aero Engines Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:26 AB InBev Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:25 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:25 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
12:24 TotalEnergies Buy UBS AG
12:24 Shell Neutral UBS AG
12:24 Henkel vz. Neutral UBS AG
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12:20 Renault Sell UBS AG
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12:14 AIXTRON Halten DZ BANK
11:40 Amazon Outperform RBC Capital Markets
11:32 Volkswagen Neutral UBS AG
11:06 Air Liquide Buy UBS AG
11:00 Deutsche Bank Buy UBS AG
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10:31 BP Outperform RBC Capital Markets
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