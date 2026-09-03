Adobe Aktie
WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012
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04.09.2026 00:23:00
Adobe just announced its next CEO. Here’s why its stock is dropping.
Incoming CEO Anil Chakravarthy is a company veteran. But another longtime business head will be departing Adobe, potentially foreshadowing further turnover in leadership.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Nachrichten zu Adobe Inc.
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03.09.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
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27.08.26
|Erste Schätzungen: Adobe präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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26.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Adobe-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adobe von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
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19.08.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Adobe-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adobe von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
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18.08.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 beendet die Dienstagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
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18.08.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite liegt im Minus (finanzen.at)
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18.08.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
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18.08.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Adobe Inc.
|13.03.26
|Adobe Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.09.25
|Adobe Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.24
|Adobe Buy
|Deutsche Bank AG
|13.03.26
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|12.09.25
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Deutsche Bank AG
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|Deutsche Bank AG
|13.03.26
|Adobe Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
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|Adobe Inc.
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Der heimische Markt zeigt sich vor dem Wochenende mit Gewinnen, der deutsche Leitindex bewegt sich ebenso leicht aufwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit Abgaben. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.