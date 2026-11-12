AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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12.11.2026 04:32:24
Advanced Micro Devices vs. Marvell Technology: Which Artificial Intelligence Stock Is a Better Buy Going into 2027?
The race for artificial intelligence dominance is shifting from experimental software to heavy-duty hardware. Investors deciding between Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) and Marvell Technology (NASDAQ:MRVL) must determine which niche offers the better long-term return.
AMD is a direct competitor in the high-end processor market, challenging incumbents with its CPU and AI-focused GPU semiconductor chips. Marvell specializes in data infrastructure, providing the connectivity and storage solutions that keep information moving within modern data centers. Both companies are essential players in the expanding digital economy, though they serve different corners of the tech stack among semiconductor stocks.
AMD designs high-performance computing products for data centers, gaming, and embedded systems. It serves major hyperscale customers like Microsoft and is expanding its compute-for-equity partnership with Meta Platforms. Recently, the company secured a multiyear partnership with OpenAI to deploy its Instinct MI450 series AI accelerators in massive data center environments.
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Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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12.11.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
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12.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 fällt zum Handelsende zurück (finanzen.at)
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12.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
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12.11.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 notiert am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
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12.11.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 am Donnerstagmittag im Aufwind (finanzen.at)
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12.11.26
|NYSE-Handel: S&P 500-Anleger greifen zu (finanzen.at)
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12.11.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels in Rot (finanzen.at)
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12.11.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|12.11.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.11.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|12.11.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|527,60
|5,70%
|Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung
|4,18
|-2,79%
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