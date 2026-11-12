AMD Aktie

AMD ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

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12.11.2026 04:32:24

Advanced Micro Devices vs. Marvell Technology: Which Artificial Intelligence Stock Is a Better Buy Going into 2027?

The race for artificial intelligence dominance is shifting from experimental software to heavy-duty hardware. Investors deciding between Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) and Marvell Technology (NASDAQ:MRVL) must determine which niche offers the better long-term return.

AMD is a direct competitor in the high-end processor market, challenging incumbents with its CPU and AI-focused GPU semiconductor chips. Marvell specializes in data infrastructure, providing the connectivity and storage solutions that keep information moving within modern data centers. Both companies are essential players in the expanding digital economy, though they serve different corners of the tech stack among semiconductor stocks.

AMD designs high-performance computing products for data centers, gaming, and embedded systems. It serves major hyperscale customers like Microsoft and is expanding its compute-for-equity partnership with Meta Platforms. Recently, the company secured a multiyear partnership with OpenAI to deploy its Instinct MI450 series AI accelerators in massive data center environments.

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04.11.26 AMD Buy Jefferies & Company Inc.
04.11.26 AMD Buy Goldman Sachs Group Inc.
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Anleger am heimischen Aktienmarkt hielten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklomm ein neues Rekordhoch. Die US-Börsen zeigten sich schwächer. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.
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