AMD Aktie
|494,40EUR
|19,05EUR
|4,01%
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
AMD (Advanced Micro Devices) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AMD vor den am 3. November erwarteten Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 650 US-Dollar belassen. Analyst Stacy A. Rasgon senkte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Erwartungen an die PC-Sparte im vierten Quartal und im kommenden Jahr. Dies werde aber durch höhere Schätzungen für das Servergeschäft mehr als ausgeglichen. Seine Änderungen seien aber geringfügiger als bei Intel, schrieb er./ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 03:17 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 03:17 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Outperform
|
Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 650,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 548,11
|
Abst. Kursziel*:
18,59%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 550,88
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,99%
|
Analyst Name::
Stacy A. Rasgon
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|494,40
|4,01%
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|Deutsche Bank AG
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|JP Morgan Chase & Co.
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|13:01
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