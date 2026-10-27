AMD Aktie

494,40EUR 19,05EUR 4,01%
AMD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

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27.10.2026 14:49:15

AMD (Advanced Micro Devices) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AMD vor den am 3. November erwarteten Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 650 US-Dollar belassen. Analyst Stacy A. Rasgon senkte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Erwartungen an die PC-Sparte im vierten Quartal und im kommenden Jahr. Dies werde aber durch höhere Schätzungen für das Servergeschäft mehr als ausgeglichen. Seine Änderungen seien aber geringfügiger als bei Intel, schrieb er./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 03:17 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 03:17 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Outperform
Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 650,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 548,11 		Abst. Kursziel*:
18,59%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 550,88 		Abst. Kursziel aktuell:
17,99%
Analyst Name::
Stacy A. Rasgon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 494,40 4,01% AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

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14:32 Diageo Hold Deutsche Bank AG
14:29 Novartis Hold Deutsche Bank AG
14:05 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:02 Boeing Outperform RBC Capital Markets
14:02 RWE Buy Deutsche Bank AG
14:02 Boeing Outperform RBC Capital Markets
14:02 Salzgitter Buy Deutsche Bank AG
14:02 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
13:08 Hypoport Buy Deutsche Bank AG
13:06 United Parcel Service Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:03 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
13:01 BioNTech Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:00 Iberdrola Buy UBS AG
12:39 Mercedes-Benz Group Sector Perform RBC Capital Markets
12:33 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
12:14 Mercedes-Benz Group Buy Jefferies & Company Inc.
12:11 ASML NV Buy UBS AG
12:09 Douglas Neutral UBS AG
12:08 HSBC Holdings Neutral UBS AG
12:06 Porsche vz. Buy UBS AG
10:59 BP Outperform RBC Capital Markets
10:51 arGEN-X Outperform Bernstein Research
10:48 Mercedes-Benz Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:44 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
10:39 JOST Werke Buy Warburg Research
10:36 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
10:26 voestalpine buy Deutsche Bank AG
10:01 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
09:59 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
09:31 CANCOM Buy Deutsche Bank AG
09:30 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:20 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
09:16 Beiersdorf Underperform RBC Capital Markets
09:03 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
08:58 Valeo Hold Deutsche Bank AG
08:56 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
08:45 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
08:15 Südzucker Overweight Barclays Capital
08:15 Novartis Market-Perform Bernstein Research
08:13 ATOSS Software Neutral UBS AG
08:07 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:04 HSBC Holdings Sector Perform RBC Capital Markets
07:55 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
07:51 HSBC Holdings Hold Jefferies & Company Inc.
07:50 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:32 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:31 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
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