AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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18.08.2026 03:27:34
Advanced Micro Devices vs. monday.com: Comparing Revenue Trends Between These High-Growth Tech Companies
Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) primarily generates revenue by designing, developing, and selling advanced microprocessors, discrete graphics processing units, and highly customized system-on-chip hardware solutions to major global computer manufacturers, enterprise cloud service providers, and retail consumers.While launching new enterprise graphics processing units and finalizing a large infrastructure supply partnership with Anthropic in July of 2026, it reported a 54% gross margin for the quarter ended June 27, 2026.monday.com (NASDAQ:MNDY) primarily generates revenue by selling subscriptions to its proprietary online work system, which allows global organizations of all sizes to continuously build and scale customized software applications and collaborative project management tools.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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14.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
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14.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
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14.08.26
|Minuszeichen in New York: So steht der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
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14.08.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 am Freitagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
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14.08.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 notiert mittags im Minus (finanzen.at)
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12.08.26
|S&P 500-Titel AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
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11.08.26
|SpaceX, Nvidia, Alphabet, AMD, Siemens, Infineon - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
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11.08.26
|SpaceX, Nvidia, Alphabet, AMD, Siemens, Infineon - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|06.08.26
|AMD Neutral
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|05.08.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
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|AMD Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AMD Kaufen
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|UBS AG
|05.08.26
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|DZ BANK
|05.08.26
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|Bernstein Research
|05.08.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|AMD Buy
|UBS AG
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
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|RBC Capital Markets
|24.07.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
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|Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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