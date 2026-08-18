AMD Aktie

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WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

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18.08.2026 03:27:34

Advanced Micro Devices vs. monday.com: Comparing Revenue Trends Between These High-Growth Tech Companies

Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) primarily generates revenue by designing, developing, and selling advanced microprocessors, discrete graphics processing units, and highly customized system-on-chip hardware solutions to major global computer manufacturers, enterprise cloud service providers, and retail consumers.While launching new enterprise graphics processing units and finalizing a large infrastructure supply partnership with Anthropic in July of 2026, it reported a 54% gross margin for the quarter ended June 27, 2026.monday.com (NASDAQ:MNDY) primarily generates revenue by selling subscriptions to its proprietary online work system, which allows global organizations of all sizes to continuously build and scale customized software applications and collaborative project management tools.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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05.08.26 AMD Sector Perform RBC Capital Markets
05.08.26 AMD Buy UBS AG
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AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 437,60 -1,29% AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

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