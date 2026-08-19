Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
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19.08.2026 23:04:50
Advanced Micro Devices vs. Salesforce: Which Technology Stock Is a Better Buy in 2026?
Investors often weigh the high-growth potential of chipmakers against the steady recurring revenue of software giants. Choosing between Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) and Salesforce (NYSE:CRM) requires balancing hardware innovation against enterprise software dominance.AMD provides the essential processing power for modern data centers and personal computers, while Salesforce offers a comprehensive platform for managing customer data and business operations. Both companies are now pivoting heavily toward artificial intelligence, making them key players in the next tech wave. This comparison examines their financial health and market positions to help you decide.AMD designs high-performance computing products for data centers and gaming, positioning it prominently among semiconductor stocks. The company currently benefits from a multiyear partnership with OpenAI to deploy GPUs, with capacity powered by its Instinct MI450 series, and a strategic expansion with Anthropic. It also maintains long-term supply agreements with Sony and Microsoft for game consoles. Because AMD relies on a small number of hyperscale and manufacturing customers for much of its revenue, customer concentration like this adds a layer of risk to the business.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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