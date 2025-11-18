Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Dubai Air Show
|
18.11.2025 11:48:00
Airbus-Aktie trotzdem im Minus: Vereinigte Arabische Emirate bestellen 150 Maschinen - auch Spanische Air Europa will kaufen
Für Airbus sind dies die ersten Bestellungen von der Messe in Dubai. Ein erhoffter Großauftrag von der arabischen Fluglinie Emirates für das größte Airbus-Modell A350-1000 scheint aber nicht in Sicht. Emirates-Chef Tim Clark sagte, er sei an dem Flugzeug nicht interessiert, weil die Triebwerke seine Anforderungen nicht erfüllten. Am Montag hatte Emirates zusätzliche 65 Großraumjets vom Typ Boeing 777X geordert, obwohl das Modell inzwischen sieben Jahre Verspätung hat.
Der Airbus A321neo ist die Langversion des Mittelstreckenjets A320neo, der sparsameren Neuauflage des seit den 1980er Jahren gebauten Airbus A320. Die Langversion A321neo bietet mehr Sitzplätze als die Standardversion und ist inzwischen das am stärksten gefragte Modell. Zudem hat Airbus mit der A321XLR inzwischen eine Langstreckenvariante des Jets im Angebot.
Spanische Air Europa will bis zu 40 Airbus-Großraumjets kaufen
Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus macht seinem US-Rivalen Boeing eine weitere Stammkundin abspenstig. Die spanische Fluggesellschaft Air Europa unterzeichnete auf der Luftfahrtmesse in Dubai einen Vorvertrag über bis zu 40 Großraumjets von Typ A350-900, wie der europäische Airbus-Konzern am Dienstag mitteilte. Die Maschinen sollen in der Flotte von Air Europa ältere Langstreckenjets des US-Herstellers Boeing ersetzen. Bisher betreibt die spanische Gesellschaft eine reine Boeing-Flotte.
Am Vormittag hatte Airbus bereits einen Vorvertrag mit dem arabischen Billigflieger Flydubai über den Kauf von 150 Mittelstreckenjets vom Typ A321neo unterzeichnet. Flydubai hatte zuvor ebenfalls durchweg auf Maschinen von Boeing gesetzt. Im XETRA-Handel am Dienstag bewegt sich die Airbus-Aktie zeitweise bei 206,20 Euro und damit 0,43 Prozent unter ihrem vorherigen XETRA-Schluss.
/hoe/DP/men
ABU DHABI (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Airbus SEmehr Nachrichten
|
12:27
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 schwächelt mittags (finanzen.at)
|
12:27
|Schwacher Handel: So steht der CAC 40 am Mittag (finanzen.at)
|
12:27
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX sackt am Dienstagmittag ab (finanzen.at)
|
12:27
|Schwacher Handel: LUS-DAX zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Handel: CAC 40 sackt zum Handelsstart ab (finanzen.at)
|
08:51
|Airbus: Neue A321neo für Fly Dubai - Katherina Reiche berichtet von Großauftrag (Spiegel Online)
|
17.11.25
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
17.11.25
|Minuszeichen in Paris: CAC 40 beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Airbus SEmehr Analysen
|07.11.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.25
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.25
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|07.11.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.25
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.25
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|07.11.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.25
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.25
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
|03.07.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
|19.06.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|206,50
|0,17%
|Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh
|52,50
|1,94%