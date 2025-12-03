Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Diverse Probleme
|
03.12.2025 07:48:39
Airbus-Aktie: Weniger Auslieferungen 2025, Finanzziele weiterhin intakt
Wegen Problemen an Rumpfteilen eines Zulieferers für die Modellfamilie A320 dürften statt 820 insgesamt nur 790 Passagierjets den Weg zu den Kunden finden, teilte der DAX-Konzern am Dienstag in Toulouse mit. An seinen Finanzzielen für 2025 hält Vorstandschef Guillaume Faury aber fest: So soll der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebit) wie gehabt rund sieben Milliarden Euro erreichen.
Schon im vergangenen Jahr hatte der Flugzeughersteller sein ursprüngliches Auslieferungsziel kappen müssen: Statt der ursprünglich angepeilten 800 Maschinen übergab Airbus nur 766 Maschinen an die Kunden. Wie viele Jets der Hersteller im November ausgeliefert hat, will er an diesem Freitag mitteilen.
/stw/jha/
TOULOUSE (dpa-AFX)
Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
