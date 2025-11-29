Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|
29.11.2025 01:19:35
Airbus issues major A320 recall after flight-control incident
[PARIS] Europe’s Airbus said on Friday (Nov 28) that it was ordering immediate repairs to 6,000 of its widely used A320 family...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Airbus SEmehr Nachrichten
|
28.11.25
|Airline travellers face disruption after Airbus warns A320 jets need software fix (Financial Times)
|
28.11.25
|Airbus muss bei Tausenden Flugzeugen nachbessern (Spiegel Online)
|
28.11.25
|Airbus muss bei mehreren A320-Maschinen nachbessern (Dow Jones)
|
28.11.25
|Freundlicher Handel: CAC 40 beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
28.11.25
|Handel in Paris: nachmittags Gewinne im CAC 40 (finanzen.at)
|
28.11.25
|Euronext-Handel: CAC 40 am Freitagmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
28.11.25