Airbus SE (ex EADS)-Analyse: Neutral-Bewertung für Airbus SE (ex EADS)-Aktie von UBS AG

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Airbus vor Auslieferungszahlen für März auf "Neutral" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Der Flugzeugbauer dürfte stark abgeschnitten haben, schrieb Analyst Ian Douglas-Pennant in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Markterwartung erscheine konservativ.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Airbus SE (ex EADS)-Aktie zur Zeit der Analyse

Um 16:57 Uhr konnte die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 163,28 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Abwärtsrisiko von 2,01 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 685 638 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Der Anteilsschein gewann seit Jahresbeginn 2024 um 16,6 Prozent. Experten kalkulieren am 01.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Airbus SE (ex EADS).

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2024 / 15:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2024 / 15:03 / GMT



