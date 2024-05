Airbus SE (ex EADS)-Analyse: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Diese Empfehlung gibt Goldman Sachs Group Inc. für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Airbus nach aktuellen Auslieferungszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 193 Euro belassen. Die im April ausgelieferten 61 Flieger hätten in etwa seinen Berechnungen entsprochen, schrieb Analyst Victor Allard in einer am Dienstag vorliegenden Studie.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Airbus SE (ex EADS)-Aktie am Tag der Analyse

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie konnte um 11:58 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 157,50 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 22,54 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 56 467 Stück gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Anteilsschein um 14,4 Prozent aufwärts. Airbus SE (ex EADS) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 30.07.2024 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2024 / 08:24 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



