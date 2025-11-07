AIXTRON Aktie

Korrektur 07.11.2025 14:18:00

AIXTRON-Aktie verliert nach Kursexplosion - Ziel bei 15 Euro

AIXTRON-Aktie verliert nach Kursexplosion - Ziel bei 15 Euro

Die Aktien von AIXTRON haben am Freitag mit einem Minus von 3,8 Prozent auf 16,88 Euro nach starkem Lauf weiter korrigiert.

Am Donnerstag war der Kurs bis auf 18,80 Euro gestiegen, was einem Kursplus von rund 40 Prozent binnen 5 Handelstagen entsprochen hatte. Bereits dann hatten Anleger erst einmal Kasse gemacht.

Am Freitag nun senkten die Analysten von Van Lanschot Kempen ihr Kursziel für die Papiere des Maschinenbauers für Computerchip-Hersteller von 17 auf 15 Euro und stuften die Papiere nach dem starken Lauf von "Buy" auf "Sell" ab.

Empfehlungen von Analysten und Lobeshymnen einer Investmentfirma hatten AIXTRON seit rund einer Woche haussieren lassen. Im Fokus stand dabei vor allem das langfristige Geschäftspotenzial durch neue Energiearchitekturen für stromhungrige KI-Rechenzentren. Für diese braucht es Elektronikchips, die mit Anlagen von AIXTRON hergestellt werden.

Bis das Geschäft mit solchen Maschinen anzieht, könnte es aber noch etwas dauern. Experten sehen 2026 eher als Übergangsjahr für den MDAX-Konzern.

Die AIXTRON-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 3,93 Prozent auf 16,85 Euro.

FRANKFURT (dpa-AFX)

05.11.25 AIXTRON Overweight Barclays Capital
04.11.25 AIXTRON Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.11.25 AIXTRON Hold Warburg Research
31.10.25 AIXTRON Kaufen DZ BANK
31.10.25 AIXTRON Neutral UBS AG
Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 16,55 -4,97% AIXTRON SE

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

