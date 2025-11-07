AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
07.11.2025 14:18:00
AIXTRON-Aktie verliert nach Kursexplosion - Ziel bei 15 Euro
Am Freitag nun senkten die Analysten von Van Lanschot Kempen ihr Kursziel für die Papiere des Maschinenbauers für Computerchip-Hersteller von 17 auf 15 Euro und stuften die Papiere nach dem starken Lauf von "Buy" auf "Sell" ab.
Empfehlungen von Analysten und Lobeshymnen einer Investmentfirma hatten AIXTRON seit rund einer Woche haussieren lassen. Im Fokus stand dabei vor allem das langfristige Geschäftspotenzial durch neue Energiearchitekturen für stromhungrige KI-Rechenzentren. Für diese braucht es Elektronikchips, die mit Anlagen von AIXTRON hergestellt werden.
Bis das Geschäft mit solchen Maschinen anzieht, könnte es aber noch etwas dauern. Experten sehen 2026 eher als Übergangsjahr für den MDAX-Konzern.
Die AIXTRON-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 3,93 Prozent auf 16,85 Euro.
FRANKFURT (dpa-AFX)
|AIXTRON SE
|16,55
|-4,97%
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.