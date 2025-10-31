AIXTRON Aktie
|13,43EUR
|0,05EUR
|0,34%
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
AIXTRON SE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 14 Euro auf "Hold" belassen. Die Aussichten für 2026 seien durchwachsen, schrieb Janardan Menon am Donnerstag nach dem Quartalsbericht des Chipausrüsters. Mittelfristig erwartet er keine Nachfragebelebung im Bereich Siliziumkarbid (SiC)./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 14:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 20:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIXTRON SE Hold
|
Unternehmen:
AIXTRON SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
14,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
13,40 €
|
Abst. Kursziel*:
4,48%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
13,43 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,28%
|
Analyst Name::
Janardan Menon
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|13,43
|0,34%
