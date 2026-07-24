ATOSS Software Aktie
WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400
|Mehr Umsatz und Gewinn
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24.07.2026 09:28:00
Aktie deutlich im Plus: ATOSS Software wächst dank Cloud - Prognose bekräftigt
Die Prognose für das laufende Jahr bekräftigte ATOSS und erwartet weiter eine Ebit-Marge von mindestens 34 Prozent. Der Umsatz soll 210 bis 215 Millionen Euro betragen. Hier war ATOSS zuletzt von rund 215 Millionen Euro ausgegangen.
Für das kommende Jahr stellte das Management weiteres Wachstum in Aussicht. Die Erlöse sollen auf 235 bis 245 Millionen Euro klettern. Ende Januar hatte das Unternehmen rund 245 Millionen in Aussicht gestellt. Die Ebit-Marge soll "jedenfalls" 35 Prozent erreichen.
So reagiert die Aktie
Die Aktien von ATOSS Software haben am Freitag im vorbörslichen Handel mit deutlichen Gewinnen auf die Quartalszahlen reagiert. Die Papiere des Software-Unternehmens notierten auf XETRA zuletzt bei 73,70 Euro und damit 6,35 Prozent über dem XETRA-Schluss vom Donnerstag. Damit könnten sich die Anteilsscheine ein Stück weit von ihren Verlusten von rund 40 Prozent seit Jahresbeginn erholen. Ebenso wie andere Branchenwerte leiden auch die Anteilsscheine von ATOSS schon länger unter der Sorge, dass KI-Anwendungen die klassischen Software-Produkte verdrängen könnten.
MÜNCHEN (dpa-AFX) / FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
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