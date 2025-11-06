DHL Group Aktie

DHL Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

06.11.2025 10:18:38

AKTIE IM FOKUS: DHL Group 'liefert' und treibt Aktienkurs an

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Anteile der DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) haben am Donnerstag ihre jüngste Rally fortgesetzt. Mit einem Plus von fast sieben Prozent auf 42,54 Euro kletterte der Kurs zwischenzeitlich auf den höchsten Stand seit März dieses Jahres. Zuletzt lag der Kurs mit 41,93 Euro wieder etwas unter dem Zwischenhoch im August, aber immer noch rund fünf Prozent im Plus.

Das Papier belegte damit rund eine Stunde nach Handelsstart Rang zwei im DAX, übertroffen nur von den Aktien von Zalando. Im bisherigen Jahresverlauf verteuerte sich das Papier um rund 23 Prozent und gewann damit etwas mehr als der Leitindex. Mit einem Börsenwert von rund 50 Milliarden Euro liegt die DHL in dieser Wertung im Dax-Mittelfeld.

DHL hat sich im dritten Quartal überraschend gut gegen die Verwerfungen infolge der globalen Handelskonflikte gewehrt. Anders als von Analysten erwartet stieg der operative Gewinn. Dies sei das Resultat aktiven Kapazitätsmanagements sowie struktureller Kostenverbesserungen, sagte Konzernchef Tobias Meyer. Zudem halfen Preisanpassungen. Meyer bestätigte den Jahresausblick und sieht den Konzern für das wichtige Jahresschlussgeschäft gut gerüstet.

Die Erwartungen an den Quartalsbericht seien im Vorfeld zurückhaltend gewesen, schrieb Analyst Michael Aspinall vom Investmenthaus Jefferies. Die Kostenkontrolle des Logistikkonzerns habe ein schwieriges konjunkturelles Umfeld sowie strengere regulatorische Anforderungen ausgleichen müssen. "Das wurde geliefert", resümierte der Experte in einer ersten Einschätzung des Zahlenwerks.

Beim operativen Gewinn (Ebit) habe DHL die Konsensschätzung um 12 Prozent überboten, schrieb Andy Chu von der Deutschen Bank. Dazu beigetragen hätten vor allem DHL Express und das Brief- und Paketgeschäft auf dem Heimatmarkt dank Preissteigerungen und Kostenkontrollmaßnahmen. Investoren hätten zudem damit gerechnet, dass der Konzern die Jahresziele senkt; diese habe DHL Group aber bestätigt.

Nächste Zielmarke für die Aktien ist nun das Jahreshoch von Anfang März bei über 44 Euro. Eine gute Unterstützung bot zuletzt die 200-Tage-Linie bei aktuell knapp 39 Euro. Sie findet an der Börse als Indikator für den längerfristigen Trend große Beachtung./bek/lew/zb

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX etwas stärker -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Aktienmarkt steigt am Freitag, während der deutsche Aktienmarkt sich leicht aufwärts bewegt. An den Märkten in Fernost geht es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

