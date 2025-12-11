Fraport Aktie

WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303

11.12.2025 11:11:38

AKTIE IM FOKUS: Fraport erholt nach positiven November-Verkehrszahlen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Fraport haben sich am Donnerstag nach der Veröffentlichung von Verkehrszahlen etwas von ihrem Vortageseinbruch erholt. Die Papiere der Frankfurter legten um 2,3 Prozent zu 69,85 Euro, nachdem sie tags zuvor ihre 200-Tage-Linien nur mit Mühe noch verteidigt hatten.

Zwischenzeitlich waren sie auf dem tiefsten Niveau seit August gehandelt worden. Auslöser waren die gestrichene Empfehlung von Exane BNP Paribas, aber vor allem eine negative Reaktion des Goldman-Sachs-Experten Patrick Creuset auf eine Roadshow mit Fraport und die dort gesendeten ambitionierten Investitionssignale.

Nun reagierten die Anleger positiv auf die Verkehrszahlen vom November. Sie zeigen laut dem DZ-Bank-Experten Dirk Schlamp eine positive Entwicklung. "Der Konzern ist aus unserer Sicht weiterhin klar auf Kurs, die Jahresziele für 2025 zu erreichen", schrieb er./ag/mis

Nachrichten zu Fraport AG

Analysen zu Fraport AG

11.12.25 Fraport Hold Warburg Research
11.12.25 Fraport Hold Jefferies & Company Inc.
03.12.25 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.11.25 Fraport Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 Fraport Outperform Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel

Fraport AG 70,80 3,89% Fraport AG

