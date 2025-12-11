Fraport Aktie
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
|
11.12.2025 11:11:38
AKTIE IM FOKUS: Fraport erholt nach positiven November-Verkehrszahlen
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Fraport haben sich am Donnerstag nach der Veröffentlichung von Verkehrszahlen etwas von ihrem Vortageseinbruch erholt. Die Papiere der Frankfurter legten um 2,3 Prozent zu 69,85 Euro, nachdem sie tags zuvor ihre 200-Tage-Linien nur mit Mühe noch verteidigt hatten.
Zwischenzeitlich waren sie auf dem tiefsten Niveau seit August gehandelt worden. Auslöser waren die gestrichene Empfehlung von Exane BNP Paribas, aber vor allem eine negative Reaktion des Goldman-Sachs-Experten Patrick Creuset auf eine Roadshow mit Fraport und die dort gesendeten ambitionierten Investitionssignale.
Nun reagierten die Anleger positiv auf die Verkehrszahlen vom November. Sie zeigen laut dem DZ-Bank-Experten Dirk Schlamp eine positive Entwicklung. "Der Konzern ist aus unserer Sicht weiterhin klar auf Kurs, die Jahresziele für 2025 zu erreichen", schrieb er./ag/mis
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fraport AGmehr Nachrichten
|
11.12.25
|Gewinne in Frankfurt: MDAX bewegt sich zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
11.12.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX am Nachmittag stärker (finanzen.at)
|
11.12.25
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX fällt (finanzen.at)
|
11.12.25
|AKTIE IM FOKUS: Fraport erholt nach positiven November-Verkehrszahlen (dpa-AFX)
|
10.12.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Ende des Mittwochshandels in Rot (finanzen.at)
|
10.12.25
|Fraport-Aktie sinkt auf August-Tief: Goldman sorgt sich wegen Investitionen (dpa-AFX)
|
09.12.25
|MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fraport von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
03.12.25
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Fraport auf 'Overweight' und Ziel auf 83 Euro (dpa-AFX)
Analysen zu Fraport AGmehr Analysen
|11.12.25
|Fraport Hold
|Warburg Research
|11.12.25
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|11.12.25
|Fraport Hold
|Warburg Research
|11.12.25
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|03.12.25
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|14.11.25
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|11.11.25
|Fraport Kaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|19.11.25
|Fraport Sell
|UBS AG
|05.08.25
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.25
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.07.25
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.25
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|Fraport Hold
|Warburg Research
|11.12.25
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.11.25
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Fraport Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.25
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Fraport AG
|70,80
|3,89%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung der Fed: Wall Stree letztlich uneins - Dow mit Rekord -- ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.