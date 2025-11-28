HENSOLDT Aktie

WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005

28.11.2025 16:09:38

AKTIE IM FOKUS: Renk trotz Auftrag schwächer - Rüstungswerte nicht gefragt

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein Auftrag aus Osteuropa im hohen zweistelligen Millionenbereich hat die Aktien von Panzergetriebe-Hersteller RENK am Freitag nicht beflügelt.

Sie verloren zeitweise bis zu 1,7 Prozent und büßten am Nachmittag noch 0,7 Prozent ein. Damit setzte sich die jüngste Stabilisierung im Rüstungssektor zunächst nicht fort.

Mit Blick auf die andauernden Friedensverhandlungen im Ukraine-Krieg gaben zuletzt Rheinmetall und HENSOLDT um 0,6 beziehungsweise 1,1 Prozent nach. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte für kommende Woche Verhandlungen auf höchster Ebene angedeutet./niw/he

