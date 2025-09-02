AKTIE IM FOKUS: Vorbörslicher Kurssturz bei SMA - Erwartet 2025 jetzt Verlust

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Bei den Aktien von SMA Solar bahnt sich am Dienstag ein Kurseinbruch an. Nachdem der Wechselrichterhersteller für Solaranlagen am Vorabend nach Börsenschluss seine Ziele senken musste, sackte der Kurs auf der Plattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs um fast 20 Prozent ab. Der Kurs droht damit auf das Niveau von Ende Juni zurückzufallen und der laufende Bodenbildungsversuch zu scheitern.

Wegen der anhaltend schwachen Marktentwicklung im Bereich der Privat- und Gewerbeanlagen erwartet SMA für das laufende Jahr nun einen operativen Verlust. Ein Händler sprach in einem ersten Kommentar von einer "weiteren Gewinnwarnung ". Analyst Constantin Hesse vom Investmenthaus Jefferies verwies darauf, dass sich die verschlechterte Lage nicht nur auf das Jahr 2025 beziehe, sondern auch auf die Folgejahre.

Das Unternehmen will nun die bereits eingeleiteten Sparbemühungen nochmals verschärfen. "Trotz aller Restrukturierungsbemühungen bleibt der strukturelle Druck bestehen", fasst der Börsianer zusammen./tih/mis

