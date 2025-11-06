SMA Solar Aktie
WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9
|Rentable SMA Solar-Investition?
|
06.11.2025 10:03:50
TecDAX-Titel SMA Solar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SMA Solar-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem SMA Solar-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 41,56 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in SMA Solar-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,406 SMA Solar-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 05.11.2025 auf 27,10 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 65,21 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 34,79 Prozent verringert.
SMA Solar wurde am Markt mit 902,89 Mio. Euro bewertet. Der SMA Solar-Börsengang fand am 27.06.2008 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der SMA Solar-Aktie wurde der Erstkurs mit 48,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
