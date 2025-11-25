Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|Neues Projekt
|
25.11.2025 09:22:00
Aktie legt leicht zu: Nordex sichert sich langfristigen Servicevertrag mit 34-MW-Projekt in Navarra
Das Projekt wird über eine installierte Gesamtleistung von 34,2 MW verfügen, wie der Hamburger Windturbinenhersteller Nordex mitteilte. Zum Vertrag gehöre ein 20-jähriger Service der Anlagen.
Die Nordex-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 0,08 Prozent auf 25,58 Euro.
DOW JONES
Bildquelle: Nordex
Analysen zu Nordex AGmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Nordex AG
|25,54
|-0,08%