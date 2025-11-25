Nordex Aktie

Nordex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

Neues Projekt 25.11.2025 13:08:00

Aktie verliert leicht: Nordex sichert sich langfristigen Servicevertrag mit 34-MW-Projekt in Navarra

Nordex hat von dem langjährigen Kunden Grupo Enhol einen neuen Auftrag für die Lieferung und Installation von sechs Windenergieanlagen des Typs N163/5.X in Navarra erhalten.

Das Projekt wird über eine installierte Gesamtleistung von 34,2 MW verfügen, wie der Hamburger Windturbinenhersteller Nordex mitteilte. Zum Vertrag gehöre ein 20-jähriger Service der Anlagen.

RBC hebt Ziel für Nordex auf 22 Euro - 'Underperform'

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nordex von 18,50 auf 22,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Er habe nach den beeindruckenden Quartalszahlen des Windturbinenherstellers seine Schätzungen angehoben, schrieb Colin Moody in seinem am Dienstag vorliegenden Rückblick. Das beibehaltene Anlagevotum sei den mittelfristigen Risiken auf dem deutschen Markt, möglichen Enttäuschungen bei der Kapitalverwendung sowie dem anhaltenden Qualitätsunterschied gegenüber der Konkurrenz geschuldet.

Die Nordex-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 0,08 Prozent auf 25,54 Euro.

DOW JONES und dpa-AFX

Nordex-Aktie volatil und letztlich stabil: Nordex hat in Q3 deutlich mehr verdient

Bildquelle: Nordex

