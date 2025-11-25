Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|Neues Projekt
|
25.11.2025 13:08:00
Aktie verliert leicht: Nordex sichert sich langfristigen Servicevertrag mit 34-MW-Projekt in Navarra
Das Projekt wird über eine installierte Gesamtleistung von 34,2 MW verfügen, wie der Hamburger Windturbinenhersteller Nordex mitteilte. Zum Vertrag gehöre ein 20-jähriger Service der Anlagen.
RBC hebt Ziel für Nordex auf 22 Euro - 'Underperform'
Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nordex von 18,50 auf 22,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Er habe nach den beeindruckenden Quartalszahlen des Windturbinenherstellers seine Schätzungen angehoben, schrieb Colin Moody in seinem am Dienstag vorliegenden Rückblick. Das beibehaltene Anlagevotum sei den mittelfristigen Risiken auf dem deutschen Markt, möglichen Enttäuschungen bei der Kapitalverwendung sowie dem anhaltenden Qualitätsunterschied gegenüber der Konkurrenz geschuldet.
Die Nordex-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 0,08 Prozent auf 25,54 Euro.
DOW JONES und dpa-AFX
Bildquelle: Nordex
