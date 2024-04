Aktien-Analyse: Barclays Capital bewertet RWE-Aktie

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Analyst Peter Crampton sieht laut einer am Montag vorliegenden Studie in einer möglichen Kursschwäche wegen des gekündigten Abnahmevertrags für das kommunale Offshore Windprojekt in New York Bight als Kaufgelegenheit. Es gebe keine Auswirkungen auf die Gewinn- und Verlustrechnung und die Bilanz und verändere auch den Entwicklungszeitplan des Projekts nicht.

Aktienbewertung im Detail: Die RWE-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:12 Uhr 2,0 Prozent im Minus bei 31,80 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 57,23 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Der Tagesumsatz der RWE-Aktie belief sich zuletzt auf 1 028 680 Aktien. Das Papier sank seit Beginn des Jahres 2024 um 22,8 Prozent. Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.05.2024 veröffentlicht.

LONDON (dpa-AFX Analyser)

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2024 / 06:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2024 / 06:50 / GMT



