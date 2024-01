Aktien-Analyse: UBS AG bewertet Bayer-Aktie

Die UBS hat die Einstufung für Bayer angesichts des vom Betriebsrat akzeptierten neuen Organisationsmodells auf "Neutral" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Angesichts der sehr großen operativen Herausforderungen des Agrarchemie- und Pharmakonzerns in den Bereichen Pharma und Crop Science sei die Zustimmung wohl erwartet worden, schrieb Analyst Jo Walton in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Auch das neue Kostenmodell an sich, mit dem die Streichung zahlreicher Managementstellen einhergehe, entspreche den Erwartungen der Schweizer Großbank./la/gl





Aktienbewertung im Detail: Die Bayer-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Bayer-Aktie musste um 12:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 33,17 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 2,52 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Bisher wurden heute 1 594 768 Bayer-Aktien gehandelt. Seit Jahresbeginn 2024 gab die Aktie um 1,4 Prozent nach. Die Quartalsbilanz für Q4 2023 wird am 05.03.2024 erwartet.

