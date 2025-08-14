MTU Aero Engines Aktie
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
|Einstufung im Blick
|
14.08.2025 14:07:45
Aktien-Analyse: UBS AG bewertet MTU Aero Engines-Aktie
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für MTU anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 450 auf 485 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) des Triebwerksbauers nach oben angepasst, schrieb Ian Douglas-Pennant in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Das neue Kursziel reflektiere vor allem die erhöhte Branchenbewertung.
Aktienbewertung im Detail: Die MTU Aero Engines-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Um 13:47 Uhr wies die MTU Aero Engines-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 388,90 EUR nach oben. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 24,71 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Der Tagesumsatz der MTU Aero Engines-Aktie belief sich zuletzt auf 19 873 Aktien. Für die Aktie ging es seit Beginn des Jahres 2025 um 21,6 Prozent aufwärts. Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2025 veröffentlicht.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 13:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
