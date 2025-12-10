DWS Group Aktie
WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007
|DWS Group GmbH-Investmentbeispiel
|
10.12.2025 10:04:06
MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DWS Group GmbH-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden DWS Group GmbH-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die DWS Group GmbH-Aktie bei 31,04 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in DWS Group GmbH-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,222 DWS Group GmbH-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.12.2025 171,23 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 53,15 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 71,23 Prozent.
Zuletzt verbuchte DWS Group GmbH einen Börsenwert von 10,60 Mrd. Euro. Der DWS Group GmbH-Börsengang fand am 23.03.2018 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die DWS Group GmbH-Aktie bei 32,55 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaAmehr Nachrichten
|
10.12.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Ende des Mittwochshandels in Rot (finanzen.at)
|
09.12.25
|JPMorgan hebt Kursziel für DWS-Aktie leicht an - Titel gewinnt leicht (dpa-AFX)
|
03.12.25
|MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DWS Group GmbH-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
20.11.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
|
19.11.25
|MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DWS Group GmbH-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
18.11.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX beginnt Dienstagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
12.11.25
|MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DWS Group GmbH-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
05.11.25
|MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DWS Group GmbH-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)