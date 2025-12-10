MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DWS Group GmbH-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in DWS Group GmbH-Aktien gewesen.

Vor 3 Jahren wurden DWS Group GmbH-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die DWS Group GmbH-Aktie bei 31,04 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in DWS Group GmbH-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,222 DWS Group GmbH-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.12.2025 171,23 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 53,15 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 71,23 Prozent.

Zuletzt verbuchte DWS Group GmbH einen Börsenwert von 10,60 Mrd. Euro. Der DWS Group GmbH-Börsengang fand am 23.03.2018 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die DWS Group GmbH-Aktie bei 32,55 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at