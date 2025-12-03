MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DWS Group GmbH-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in DWS Group GmbH eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die DWS Group GmbH-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 39,56 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 252,781 DWS Group GmbH-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen DWS Group GmbH-Aktien wären am 02.12.2025 13 245,70 EUR wert, da der Schlussstand 52,40 EUR betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +32,46 Prozent.

DWS Group GmbH war somit zuletzt am Markt 10,53 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der DWS Group GmbH-Papiere an der Börse XETRA war der 23.03.2018. Damals wurde der erste Kurs des DWS Group GmbH-Papiers bei 32,55 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at