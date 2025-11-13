Aktien Schweiz etwas leichter - Anleger nehmen Gewinne mit

DOW JONES--Etwas leichter hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel am Donnerstag beendet. Nachdem US-Präsident Donald Trump mit seiner Unterschrift unter den US-Haushalt den bisher längsten Stillstand der Regierungsgeschäfte in der Geschichte der USA beendet hatte, nahmen Anleger Gewinne mit. In den vergangenen drei Tagen waren die Aktienkurse von der Hoffnung auf ein Ende des "Shutdown" und die Beilegung des Zollstreits zwischen der Schweiz und den USA nach oben getragen worden.

Der SMI verlor 0,4 Prozent auf 12.741 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursverlierer und fünf -gewinner gegenüber, unverändert schloss die Amrize-Aktie. Umgesetzt wurden 16,47 (zuvor: 18,32) Millionen Aktien.

Anleger stießen vor allem Konjunkturzykliker ab. ABB verloren 2,2 Prozent. Die Titel dürften auch im Sog der sehr schwachen Siemens-Aktie deutlicher nachgegeben haben. Der deutsche Wettbewerber hatte als durchwachsen eingestufte Geschäftszahlen vorgelegt. Auch der Ausblick habe nicht überzeugt, hieß es.

Deutliche Verluste verzeichneten ferner Kühne + Nagel (-1,8%), Geberit (-1,4%) und Sika (-1,4%). Logitech (-2,1%) gerieten im Zuge der Gewinnmitnahmen bei Technologiewerten unter Druck.

Novartis profitierten von ermutigenden Studiendaten zu einer Malaria-Therapie. Die Titel legten um 1 Prozent zu. Roche (-0,2%) drehten im späten Handel ins Minus.

Gegen die negative Tendenz stemmten sich auch die Aktien der Versicherer. Swiss Life, Swiss Re und Zurich gewannen zwischen 0,1 und 1,6 Prozent. Swiss Life waren am Mittwoch nach Vorlage von Geschäftszahlen unter Druck geraten und erholten sich nun, Swiss Re wird am Freitag über den Verlauf der ersten neun Monate des Jahres berichten.

Auch aus Richemont (-1,6%) zogen sich die Anleger am Tag vor der Zahlenvorlage vorsichtshalber zurück. Der Luxusgüterkonzern wird am Freitag die Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr veröffentlichen.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 13, 2025 11:42 ET (16:42 GMT)