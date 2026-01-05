Novartis Aktie

120,30EUR 2,85EUR 2,43%
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267

05.01.2026 12:19:25

Novartis Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis auf "Overweight" mit einem Kursziel von 125 Franken belassen.
Richard Vosser rechnet mit einem soliden vierten Quartal und der 2026er-Ausblick sollte die Konsensschätzungen weitgehend stützen, schrieb er am Montag./rob/ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 17:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis AG Overweight
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
125,00 CHF
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
108,04 CHF 		Abst. Kursziel*:
15,70%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
111,72 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
11,89%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

