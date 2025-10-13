Richemont Aktie
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
|
13.10.2025 17:44:40
Aktien Schweiz kaum verändert - Schwergewichte bremsen SMI
DOW JONES--Kaum verändert hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel am Montag beendet. Die Erholungsbewegung, mit der die US-Börsen in die neue Woche starteten, ließ den SMI zwischenzeitliche Verluste immerhin wettmachen. Die Zolldrohungen des US-Präsidenten Donald Trump vom Freitag wirkten noch etwas nach, auch wenn dieser am Wochenende wieder etwas versöhnlichere Töne angeschlagen hatte. Der SMI schloss drei Punkte höher bei 12.485 Zählern. Bei den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursgewinner und acht -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 14,67 (zuvor: 19,23) Millionen Aktien.
Gebremst wurde der Leitindex von den Schwergewichten Nestle (-0,4%), Novartis (-0,4%) und Roche (-0,03%). Novartis waren von Intron Health auf "Hold" von "Buy" zurückgestuft worden. Roche profitierten kaum davon, dass die US-Gesundheitsbehörde FDA einen Test des Pharmakonzerns zur Diagnose von Alzheimer zugelassen hatte.
Gesucht waren dagegen Infrastrukturwerte wie ABB (+0,7%), Amrize (+1,2%), Holcim (+1%) und Sika (+1%).
Überzeugende Konjunkturdaten aus China verhalfen Richemont zu einem Plus von 0,5 Prozent. Swatch rückten um 1,5 Prozent vor.
Ein vorsichtiger Ausblick drückte in der zweiten Reihe die Aktie des Laborausrüsters Tecan um 3,6 Prozent.
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/sha
(END) Dow Jones Newswires
October 13, 2025 11:45 ET (15:45 GMT)
