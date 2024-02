Aktien Schweiz schließen gut behauptet - Lonza Tagessieger

Von Steffen Gosenheimer

ZÜRICH (Dow Jones)--Der Schweizer Aktienmarkt hat zum Wochenstart seitwärts tendiert. Die Börsianer verarbeiteten noch die starken US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag und waren auf Richtungssuche im Spannungsfeld robuster US-Konjunkturdaten auf der einen und sinkender Zinssenkungsfantasie auf der anderen Seite. An den Anleihemärkten setzten die Renditen ihre steile Aufwärtsbewegung fort, womit Anlagen in Anleihen relativ an Attraktivität zu Aktien gewinnen.

Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 11.274 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursgewinner und 6 -verlierer gegenüber, unverändert schlossen Richemont. Umgesetzt wurden 17,92 (Freitag: 19,12) Millionen Aktien.

Tagessieger im SMI waren Lonza. Nach einer Citi-Kurszielerhöhung auf 515 von 475 Franken - bei bestätigter Kaufempfehlung - ging es für die Aktie um 3,2 Prozent nach oben auf 444,30 Franken.

Das Schwergewicht Nestle verteuerte sich um 1,5 Prozent. Hier stützte die Nachricht, dass die französische Tochter ihre Buitoni-Pizzafabrik an Italpizza verkauft. Damit konnte eine Schließung verhindert werden.

Novartis gingen 0,6 Prozent höher aus dem Tag. Der Kurs hatte sich im Handelsverlauf weitestgehend unbewegt von einer Reuters-Nachricht gezeigt, dass Novartis angeblich das deutsche Biotechunternehmen Morphosys übernehmen will. Die Morphosys-Aktie war darauf um über 36 Prozent gestiegen. Novartis soll sich angeblich gegen den US-Arzneimittelhersteller Incyte durchgesetzt haben, der ebenfalls ein Auge auf Morphosys geworfen haben soll. Sowohl Novartis als auch Incyte sind Partner des Biotechnologiekonzerns aus München.

Das dritte SMI-Schwergewicht Roche rangierte mit einem Minus von 1,5 Prozent ganz am Ende. Sowohl die Deutsche Bank als auch Stifel haben ihre Kursziele gesenkt, nachdem Roche in der vergangenen Woche mit einem enttäuschenden Ausblick aufgewartet hatte.

In der zweiten Reihe legten Peach Property um über 6 Prozent zu. Das Immobilienunternehmen berichtete basierend auf vorläufigen Angaben vom "besten operativen Ergebnis der Unternehmensgeschichte".

