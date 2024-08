Aktien-Tipp: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die Porsche-Aktie

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Porsche AG von 109 auf 93 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst George Galliers setzt bei den Aktien der Zuffenhausener am Montagmittag nun einer geringeren Bewertungsmultiplikator an. Er begründet dies in einem Kommentar zu einer Roadshow mit anhaltenden operativen Risiken.

Die Porsche-Aktie musste um 17:35 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 69,52 EUR abwärts. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 33,77 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 367 122 Porsche-Aktien gehandelt. Auf Jahressicht 2024 sank die Aktie um 10,2 Prozent. Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

