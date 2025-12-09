NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2250 Euro belassen. Der Rüstungskonzern strebe für das vierte Quartal und das erste Halbjahr 2026 bedeutende Aufträge an, schrieb David H Perry in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sei zuversichtlich, dass viele davon gesichert werden können. Allerdings sei es im Verteidigungssektor äußerst schwierig, den Zeitpunkt neuer Aufträge vorherzusagen./rob/edh/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 21:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 21:19 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.