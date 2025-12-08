LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2060 Euro belassen. Der Markt preise bei dem Rüstungskonzern ein Szenario ein, in dem entweder die Prognose für 2030 verfehlt werde, oder die Bewertungsskala der Aktie die gleiche bleibe wie historisch gewohnt, schrieb Analyst Afonso Osorio in einer am Montag vorliegenden Studie. Das kurzfristige Wachstum sei bei Rheinmetall im Sektor am höchsten, während die Bewertung gemessen an den kommenden Jahren günstiger sei als bei vergleichbaren Unternehmen./rob/tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2025 / 00:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 04:00 / GMT



