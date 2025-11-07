Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
07.11.2025 10:53:19
Aktienempfehlung: So bewertet Deutsche Bank AG die Henkel vz-Aktie
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Henkel von 79 auf 82 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Tom Sykes hob in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts seine Prognose für das Umsatzwachstum im Jahr 2026. Angetrieben von der Klebstoffsparte, in der er noch mehr Potenzial sieht, sollte es in der Automobilindustrie zu einer Erholung kommen. Er bleibt mit seiner Gewinnschätzung zwar leicht unter dem Konsens, doch der niedrige Aktienkurs impliziere viel stärker sinkende Markterwartungen.
Aktienanalyse online: Die Henkel vz-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Die Aktionäre schickten das Papier von Henkel vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 10:36 Uhr 0,1 Prozent auf 71,72 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 14,33 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Der Tagesumsatz der Henkel vz-Aktie belief sich zuletzt auf 21 988 Aktien. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2025 um 12,7 Prozent nach unten. Am 11.03.2026 dürfte Henkel vz die Bilanz für Q4 2025 veröffentlichen.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
