Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
07.11.2025 14:52:50
Barclays Capital: Overweight für Henkel vz-Aktie
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Henkel von 79 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Absatzvolumina der Konsummarken hätten aufwärts gedreht, schrieb Patrick Folan am Donnerstag im Nachgang der Zahlen. Zunächst niedrige Vergleichshürden böten Überraschungschancen.
Die Henkel vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 14:33 Uhr um 0,4 Prozent auf 71,30 EUR nach. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 12,20 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 55 846 Henkel vz-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2025 ging es für die Aktie um 13,2 Prozent nach unten. Die Ergebnisse für Q4 2025 dürfte Henkel vz am 11.03.2026 vorlegen.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 15:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 15:55 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Henkel KGaA Vz.mehr Analysen
|07.11.25
|Henkel vz. Overweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|Henkel vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
