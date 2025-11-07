Henkel vz. Aktie

Henkel vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Aktie bewertet 07.11.2025 14:52:50

Barclays Capital: Overweight für Henkel vz-Aktie

Barclays Capital: Overweight für Henkel vz-Aktie

Die Henkel vz-Aktie wurde von Barclays Capital genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Henkel von 79 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Absatzvolumina der Konsummarken hätten aufwärts gedreht, schrieb Patrick Folan am Donnerstag im Nachgang der Zahlen. Zunächst niedrige Vergleichshürden böten Überraschungschancen.

Aktienanalyse online: Die Henkel vz-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Henkel vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 14:33 Uhr um 0,4 Prozent auf 71,30 EUR nach. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 12,20 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 55 846 Henkel vz-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2025 ging es für die Aktie um 13,2 Prozent nach unten. Die Ergebnisse für Q4 2025 dürfte Henkel vz am 11.03.2026 vorlegen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 15:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 15:55 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: iStockphoto,Henkel AG

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.mehr Nachrichten

Analysen zu Henkel KGaA Vz.mehr Analysen

07.11.25 Henkel vz. Overweight Barclays Capital
07.11.25 Henkel vz. Buy Deutsche Bank AG
07.11.25 Henkel vz. Neutral UBS AG
06.11.25 Henkel vz. Neutral UBS AG
06.11.25 Henkel vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Henkel KGaA Vz. 72,98 2,04% Henkel KGaA Vz.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02:47 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen