Barclays Capital: Overweight für Henkel vz-Aktie

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Henkel von 79 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Absatzvolumina der Konsummarken hätten aufwärts gedreht, schrieb Patrick Folan am Donnerstag im Nachgang der Zahlen. Zunächst niedrige Vergleichshürden böten Überraschungschancen.

Die Henkel vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 14:33 Uhr um 0,4 Prozent auf 71,30 EUR nach. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 12,20 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 55 846 Henkel vz-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2025 ging es für die Aktie um 13,2 Prozent nach unten. Die Ergebnisse für Q4 2025 dürfte Henkel vz am 11.03.2026 vorlegen.

