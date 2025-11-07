Henkel vz. Aktie

Henkel vz.

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

Analyse im Blick 07.11.2025 09:48:09

Henkel vz-Analyse: Neutral-Bewertung für Henkel vz-Aktie von UBS AG

UBS AG hat die Henkel vz-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Neutral" belassen. Beim Absatzwachstum habe es ermutigende Verbesserungen gegeben, doch blieben Unsicherheiten, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstagabend in einem Resümee zum Quartalsbericht. 2026 dürfte keine Selbstläufer werden.

Aktienauswertung: Die Henkel vz-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie notierte um 09:31 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 71,78 EUR zu. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 4,49 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 12 546 Henkel vz-Aktien den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für die Aktie um 12,7 Prozent nach unten. Am 11.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 18:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Alexey Goosev / Shutterstock.com,Henkel AG & Co. KGaA

07.11.25 Henkel vz. Overweight Barclays Capital
07.11.25 Henkel vz. Buy Deutsche Bank AG
07.11.25 Henkel vz. Neutral UBS AG
06.11.25 Henkel vz. Neutral UBS AG
06.11.25 Henkel vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.

Henkel KGaA Vz.

Henkel KGaA Vz. 72,98 2,04%

