Aktienempfehlung: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die Rheinmetall-Aktie

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 606 Euro belassen. Der Rüstungskonzern und Autozulieferer habe beim Umsatz, dem operativem Ergebnis sowie dem freien Barmittelzufluss enttäuscht und dennoch die Ziele für das Jahr bestätigt, schrieb Analyst Victor Allard in einem ersten Kommentar am Dienstag. Der Auftragseingang sei wie erwartet stark gewesen.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Rheinmetall-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:18 Uhr mit Abschlägen von 3,4 Prozent bei 518,20 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 16,94 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 354 284 Rheinmetall-Aktien. Das Papier kletterte auf Jahressicht 2024 um 80,6 Prozent nach oben. Am 14.05.2024 werden die Kennzahlen für Q1 2024 voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2024 / 07:55 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.