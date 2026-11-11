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11.11.2026 22:58:33

Alcon: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third quarter of 2026 earnings call, held on Nov. 11, 2026, Alcon (NYSE:ALC) announced full-year sales growth guidance of approximately 6% alongside double-digit core earnings-per-share growth. Commercial execution across surgical platforms and vision care products supports higher-margin recurring sales. Three things management said stand out.

U.S. implantable lens revenue fell 2% due to competitor product trials, prompting management to launch Vivity Pro and TruPlus to defend market share. Intraocular lenses, artificial lenses implanted in the eye during cataract surgery, drive high-margin growth when surgeons adopt advanced technology options.

Alcon expanded its footprint across surgical residency programs, placing its legacy equipment in 98% of domestic ophthalmology training centers. UNITY VCS, a combined vitreoretinal and cataract surgical console that operates during delicate eye procedures, provides long-term customer lock-in as developing surgeons build familiarity with the system.

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