Novartis Aktie
|137,84EUR
|-3,62EUR
|-2,56%
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
Novartis Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Novartis auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 130 Franken belassen. Die negative Kursreaktion auf die Investorenveranstaltung des Pharmakonzerns sei übertrieben, urteilte Trung Huynh in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Das in Aussicht gestellte mittelfristige Umsatzwachstum von 5 Prozent entspreche seiner Erwartung ? optimistischere Hoffnungen halte er für unrealistisch./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 14:07 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 14:07 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Sector Perform
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
130,00 CHF
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
127,24 CHF
|
Abst. Kursziel*:
2,17%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
127,24 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,17%
|
Analyst Name::
Trung Huynh
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novartis AG
|
17:58
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 beendet den Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
17:58
|Börse Zürich in Rot: SLI legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
17:58
|Verluste in Zürich: SMI verliert zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
15:58
|Handel in Zürich: SLI legt am Donnerstagnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
15:58
|Donnerstagshandel in Zürich: SMI notiert im Minus (finanzen.at)
|
15:58
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
13:16
|ROUNDUP: Novartis dämpft Mittelfristziel leicht - Pipeline soll Wachstum bringen (dpa-AFX)
|
12:27
|Schwacher Handel: SPI fällt am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu Novartis AG
|20:33
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:52
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|20:33
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:52
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|20:33
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:52
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.11.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Novartis AG
|137,86
|-2,54%
Aktuelle Aktienanalysen
|20:48
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20:33
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20:30
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20:02
|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20:01
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18:34
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|18:33
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|16:52
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|16:26
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16:25
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:44
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|14:44
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:38
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:20
|Talanx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:17
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:35
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:30
|Valeo Neutral
|UBS AG
|11:30
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|11:29
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|11:29
|Michelin Neutral
|UBS AG
|11:28
|Continental Buy
|UBS AG
|11:25
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|11:24
|Tesla Neutral
|UBS AG
|11:24
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|11:23
|Renault Sell
|UBS AG
|11:23
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|11:21
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|11:20
|BMW Neutral
|UBS AG
|11:18
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|11:18
|ams neutral
|Deutsche Bank AG
|11:16
|Santander Buy
|UBS AG
|11:04
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|11:01
|Bechtle Buy
|UBS AG
|10:54
|Polytec add
|Baader Bank
|10:45
|HUGO BOSS Sell
|Warburg Research
|10:06
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:57
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|09:54
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|09:54
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|09:53
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|09:52
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:51
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|09:50
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|09:35
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|09:32
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:29
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:25
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:19
|MBB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:18
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|09:18
|Ryanair Buy
|Jefferies & Company Inc.