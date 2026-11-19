Novartis Aktie
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WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
Novartis Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 125 Franken auf "Hold" belassen. Dass der Pharmakonzern seine Prognosen für die drei wichtigen Medikamente Kesimpta (MS), Scemblix (Blutkrebs) und den Cholesterinsenker Lewvio nach oben korrigiert habe, stärke den Wachstumspfad von Novartis spürbar und verringere zudem die Risiken, schrieb Michael Leuchten am Donnerstag. Dennoch hänge die langfristige Perspektive weiterhin maßgeblich von Produkten ab, bei denen spezifische Fragen noch offen seien./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 02:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 02:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Hold
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
125,00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
128,46 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-2,69%
|
Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
128,06 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,39%
|
Analyst Name::
Michael Leuchten
|
KGV*:
-
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