Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
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11.11.2026 22:42:23
Alcon Inc. (ALC) Q3 2026 Earnings Call Transcript
Image source: The Motley Fool.
Wed, Nov. 11, 2026
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Nachrichten zu Novartis AG
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|11.11.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
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|02.11.26
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|29.10.26
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|Bernstein Research
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|Novartis AG
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|Novartis AG 2. Linie
|134,32
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