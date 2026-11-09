Novartis Aktie
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WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
Novartis Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Novartis von 110 auf 125 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Trotz der Misserfolge in hochkarätigen Studien hätten die Aktien der Schweizer einen üppigen Bewertungsaufschlag angesammelt, schrieb Michael Leuchten am Freitag. Angesichts kurzfristiger Ergebnischancen und mittelfristig guter Wachstumsentwicklung sei dies verständlich, limitiere allerdings das weitere Potenzial. Denn die ganz langfristigen Perspektiven hätten sich zuletzt eher eingetrübt./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 14:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Hold
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
125,00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
133,08 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-6,07%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
133,70 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6,51%
|
Analyst Name::
Michael Leuchten
|
KGV*:
-
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